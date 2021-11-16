В Польше возбудили дело о нападении на силовиков на границе с Белоруссией

Прокуратура Польши возбудила дело по факту нападения на силовиков на границе с Белоруссией

Польская прокуратура возбудила дело по факту нападения на сотрудников силовых структур на границе с Белоруссией. Об этом заявил комендант полиции Польши Ярослав Шимчик в эфире телеканала Polsat, передает РИА Новости.

По его словам, решение об открытии дела приняла районная прокуратура в Сокулке. Шимчик отметил, что сейчас продолжается осмотр территории у границы двух государств, а также производится сбор предметов, которые перелетели через нее.

Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Малык рассказал, что несколько человек обратились к медикам с жалобами на разъедающую глаза жидкость, которая попала на них из водометов.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

