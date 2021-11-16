Поляки использовали против мигрантов химикаты

Польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Об этом сообщил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Малык, передает БЕЛТА.

По его словам, несколько человек обратились к медикам с жалобами на разъедающую глаза жидкость, которая попала на них из водометов.

«После осмотра места происшествия обнаружены, зафиксированы и изъяты следы применения слезоточивого газа с помощью выстрелов газовых гранат, а также следы химического вещества, используемого при применении водометов», — рассказал Малык.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил временно разместить мигрантов в логистическом центре. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии начали проверку применения польскими военными спецсредств в отношении безоружных беженцев, которые ранее массово сосредоточились на границе двух стран.