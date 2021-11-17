Описан самый плохой вариант развития ситуации на границе Польши и Белоруссии

Bloomberg допустил войну с Россией из-за одной шальной пули на границе Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе может вылиться в открытую войну с участием России. Об этом предупредил аналитик Bloomberg Андреас Клут.

По его мнению, самый плохой вариант развития событий заключается в том, что в нынешней «войне нервов» и польские, и белорусские силовики вместо предупредительных выстрелов могут открыть огонь на поражение. «Одна шальная или выпущенная специально пуля, которая попадет в кого-либо, в этой ситуации может вызвать заградительный огонь», — указал он.

Дальше стороны попросят о помощи своих союзников — НАТО и Россию, что выльется в полноценный военный конфликт. Клут отметил, что Минск и Москва способны при желании разогреть конфликт. Чтобы не допустить подобного сценария, Запад должен убедить Россию «не повышать ставки», — резюмировал он.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил временно разместить мигрантов в логистическом центре. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии начали проверку применения польскими военными спецсредств в отношении безоружных беженцев.