Семь польских полицейских получили ранения в столкновениях с мигрантами

Семь сотрудников польской полиции были ранения в результате столкновений с нелегалами

Полиция Польши сообщила, что семеро сотрудников получили ранения в результате столкновений с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

Стало известно, что двое правоохранителей получили ранения головы из-за попадания камней. Еще пятеро были ранены в руки и ноги брошенными в них предметами. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал подготовить логистический центр в Гродно для размещения там нелегальных мигрантов, построивших лагерь на границе с Польшей. Позже корреспондент «Ленты.ру» подтвердил отправку нелегалов белорусскими властями на пустой оптовый склад.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.