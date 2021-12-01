Путин призвал НАТО дать гарантии нерасширения к границам России

Путин: Россия с партнерами настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток

Россия и ее партнеры продолжат настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Североатлантический альянс должен дать соответствующие правовые гарантии, призвал президент России Владимир Путин. Цитату приводит РИА Новости.

«Я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности», — напомнил политик. По его мнению, гарантия нерасширения может быть только юридической, поскольку члены НАТО «не выполнили взятые на себя устные обязательства».

Выступая на коллегии Министерства иностранных дел 18 ноября, Путин заявил: Россия — миролюбивое государство, которое хочет формировать «атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве». Однако он убежден, что НАТО, напротив, настроен на активную конфронтацию с Москвой.

Североатлантический альянс и Россия в октябре 2021 года взаимно выслали своих дипломатических сотрудников. Обострение случилось с подачи генерального секретаря Йенса Столтенберга, который сократил численность российской миссии в Брюсселе до 10 человек. Россия считает, что альянс активно строит планы по расширению, в том числе, в Среднюю Азию.