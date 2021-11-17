Раскрыты планы по расширению НАТО в Центральную Азию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила Североатлантический альянс в планах по расширению своего присутствия в Центральной Азии. Планы альянса дипломат раскрыла во время еженедельного брифинга по текущим вопросам внешней политики.

По информации Захаровой, у НАТО есть программа по закреплению в Центральной Азии. Эта программа — часть общего вектора альянса, который, заявляя об оборонительном характере объединения, на самом деле активно расширяет орбиту собственных интересов, считает представитель МИД.

«[НАТО] Давит на балканские страны с тем, чтобы они формировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО, накачивают вооружениями не только Украину, но и Грузию. В планах имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии», — говорит Захарова.

Дипломат считает, что такая политика альянса не имеет ничего общего с «настоящим лидерством». В конце выступления она сравнила НАТО с «колосом на глиняных ногах».

Отношения России и Североатлантического альянса серьезно ухудшились после того, как в октябре 2021 года стороны почти полностью разорвали дипломатическое сотрудничество. Тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сократил российское представительство в Брюсселе с 20 до 10 человек, а в ответ российское ведомство иностранных дел приостановило деятельность военной миссии НАТО в Москвы. С 1 ноября представительство России при НАТО полностью прекратило работу.

В Российском совете по международным делам рассказали «Ленте.ру», что разрыв нормальной связи между Москвой и альянсом — это надолго.