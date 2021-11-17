Главный военный разведчик США признал сложность просчитать действия Путина

Глава разведывательного управления министерства обороны Соединенных Штатов Скотт Беррье в беседе с CBSN признался, что американским разведчикам порой сложно предсказать действия президента России Владимира Путина. Беррье добавил, что считает Россию угрозой номер два для США, отдавая первенство Китаю.

«Давайте не обманывать себя: Россия — это угроза, у них есть полная ядерная триада (стратегическая авиация, атомные подводные лодки, межконтинентальные ракеты — прим. «Ленты.ру»), это делает их экзистенциальной угрозой. Нам нужно быть настороже, потому что Владимира Путина иногда сложно просчитать», — отметил Беррье.

При этом главный военный разведчик назвал достаточными нынешние усилия ведомства в отношении действий России. По его мнению, важно следить за тем, какие шаги Москва предпринимает в сторону европейских стран и других членов НАТО.

В числе угроз Беррье также назвал «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) и «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Беррье считает, что они создают потенциальные риски для безопасности не только для Европы, но и для стран Центральной Азии.

Ранее США обвинили Россию в создании угрозы для Международной космической станции. Государственный секретарь США Энтони Блинкен счел, что обломки пораженного в ходе испытаний противоспутникового оружия могут быть опасны для МКС.