В Кабуле произошел новый взрыв

В районе Даште-Барчи западной части Кабула произошел новый взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия.

По информации агентства, жертвами взрыва стали как минимум пять человек. По предварительным данным, семеро были ранены. По словам одного из местных жителей, в афганской столице взорвалась магнитная мина, прикрепленная к легковому автомобилю.

За прошедший месяц в Кабуле произошло несколько взрывов, из-за которых погибли граждане. 15 ноября сообщалось о подрыве террориста-смертника в автобусе в Даште-Барчи. Тогда погиб один человек, двое получили ранения. 2 ноября у крупнейшего военного госпиталя Кабула имени Сардара Мохаммада Дауд Хана прогремели два взрыва. По словам очевидцев, террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) ворвались в здание больницы и вступили в драку с боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).