В сети появилось видео нападения на больницу в Кабуле

Telegram-канал Russia Today опубликовал видео очевидца изнутри военного госпиталя имени Сардара Мохаммада Дауд-Хана в Кабуле, где ранее произошли два взрыва и перестрелка с террористами.

На появившихся в сети кадрах с внутренней территории больницы видны несколько людей с оружием, стреляющих в неизвестного противника. Одного из них уже убили, трое продолжают вести бой. Также RT сообщает со слов представителей итальянской гуманитарной организации Emergency, что из-за нападения пострадали как минимум девять человек.

2 ноября возле крупнейшего военного госпиталя Афганистана имени Сардара Дауд-Хана произошло два взрыва. После боевики проникли внутрь госпиталя, где началась перестрелка. Сообщения о теракте подтвердили официальные лица в движении «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории России).