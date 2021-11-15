В Кабуле взорвался автобус

Fars: в результате взрыва автобуса в Кабуле погиб один человек и двое ранены

В Кабуле в районе Даште-Барчи произошел взрыв в автобусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское информационное агенство Fars.

В результате взрыва в афганской столице погиб один человек. Уточнятся, что еще двое получили ранения. Информации о причинах взрыва не поступало.

Ранее у крупнейшего военного госпиталя Кабула имени Сардара Мохаммада Дауд Хана прогремели два взрыва. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Причиной стал самоподрыв террориста-смертника. Свидетели происшествия утверждают, что несколько боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) ворвались в здание больницы, где ввязались в драку с представителями «Талибана».