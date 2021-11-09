В сети появилось видео с уничтоженной бронетехникой талибов

Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) выложили в сеть видео с уничтоженной ими бронетехникой патруля талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). Кадры опубликовало издание Aamaj News на своей странице в Twitter.

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На видео демонстрируется подорванный танк. Сообщается, что он был уничтожен в результате засады партизан ФНСА, Человек, который снял эти кадры, также заявил, что атака была совершена 9 ноября. Aamaj News передает, что это первая подобная атака повстанцев на талибский патруль.

1 ноября бывший заместитель губернатора провинции Панджшер Кабир Васик заявил, что ФНСА готовится возобновить борьбу с захватившими Афганистан террористами. Несмотря на то что талибы контролируют большую часть территории провинции, Васик заверил, что сопротивление удерживает высокогорные районы и присутствует в нескольких других регионах.

Ранее стало известно, что талибы понесли потери в ожесточенных боях с сопротивлением в афганской провинции Баглан. Бои развернулись в уездах Пули-Хисар и Дих-Сала. Всего террористы потеряли более 60 человек и были вынуждены отступить.

Фронт сопротивления вступил в бои с талибами в середине августа после падения Кабула, афганской столицы. Повстанцев возглавили Ахмад Масуд, сын легендарного Панджшерского Льва Ахмада Шах Масуда, а также Амрулла Салех, бывший вице-президент Афганистана. В сентябре талибы разбили ФНСА в Панджшере, после чего мятежники перешли к партизанской войне.