Талибы понесли потери в ожесточенных боях с сопротивлением

«Ъ»: талибы потеряли более 60 человек в боях с сопротивлением в провинции Баглан

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) понесли потери в ожесточенных боях в афганской провинции Баглан. Об этом передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Национальном фронте сопротивления (НФС).

По их данным, бои развернулись в уездах Пули-Хисар и Дих-Сала, где талибы потеряли более 60 человек и были вынуждены отступить. Факт столкновений также впервые официально подтвердили представители «Талибана», которые сообщили о ликвидации трех ключевых командиров ополченцев.

Отмечается, что провинция Баглан граничит на юго-востоке с провинцией Панджшер, которая стала центром сопротивления после прихода талибов к власти в Афганистане.

Ранее сообщалось, что два командира Фронта сопротивления Афганистана погибли в столкновениях с боевиками движения «Талибан» в районе Андараб в провинции Баглан. По информации собеседника агентства, в результате столкновений были ликвидированы семь талибов.

В начале августа боевики активизировали наступление на правительство Афганистана и в середине месяца вошли в Кабул, а на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт в афганской столице, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Соединенных Штатов в стране. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

