Два командира сил сопротивления погибли в Афганистане в столкновениях с талибами

Два командира Фронта сопротивления Афганистана погибли в столкновениях с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Андараб в провинции Баглан на севере страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, в результате столкновений были ликвидированы семь талибов.

Ранее сообщалось, что в афганском городе Асадабад, центре провинции Кунар, произошел взрыв. Сдетонировало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, организаторы устроили теракт с целью атаки на боевиков радикального движения «Талибан». СВУ сработало на мосту в тот момент, когда по нему проезжал автомобиль с талибами.

В начале августа боевики активизировали наступление на правительство Афганистана и в середине месяца вошли в Кабул, а на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт в афганской столице, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Соединенных Штатов в стране. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.