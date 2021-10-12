В Афганистане выросло число женщин с психическими расстройствами

В провинциях Афганистана выросло число душевнобольных из-за дискриминационной политики талибов и их отношения к афганским женщинам («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает канал TOLO News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

По словам врачей, социальная изоляция, отсутствие работы и образования привело к увеличению числа пациентов в отделениях психологической помощи. Так, по словам Вахида Ноорзада, который заведует отделением психологического здоровья в провинции Герат, среди пациентов 75 процентов — женщины.

Ноорзад указал, что именно домашнее насилие, закрытие школ и университетов для девочек и экономические проблемы являются основными причинами ухудшением психического здоровья женщин. Он подчеркнул, что семьи должны обращать внимание на состояние своих родственников и немедленно обращаться в больницу, если видят у них какие-либо психические расстройства.

По статистике региональной больницы Герата, ежедневно больницу посещают не менее 250 психически больных. Врачи заявили, что с ростом безработицы и общим бедственным положением Афганистана число пациентов с психическими расстройствами будет расти.

Ранее правительство талибов отказалось заниматься вопросом предоставления прав женщинам на работу и образование и заявило, что решать эту проблему будут исламские богословы. Тема прав женщин будет обсуждаться в ближайшее время.

20 сентября сообщалось, что талибы приказали женщинам, занятым на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. При этом им обещали продолжить выплачивать зарплату. Афганские власти сохранили работу женщинам, которых нельзя заменить, — например, работницам женских городских туалетов.

Также афганские женщины не должны работать вместе с мужчинами, что фактически лишает их возможности трудиться в правительственных учреждениях, банках, средствах массовой информации, большинстве компаний. По словам высокопоставленного командира талибов Вахидуллы Хашими, движение решило полностью следовать своему видению норм шариата и исламского права вопреки протесту Запада.