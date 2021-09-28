Назначенный «Талибаном» ректор университета в Кабуле запретил женщинам учиться

Назначенный «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам преподавать и учиться в вузе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пакистанский телеканал AJK.

По словам ректора, сначала в Афганистане должен быть установлен «настоящий исламский порядок». «До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!» — цитирует телеканал Гайрата.

13 сентября талибы заявили, что уберут из университетской программы противоречащие шариату предметы. Они не уточнил, от каких дисциплин хочет отказаться группировка.

12 сентября министр высшего образования Абдул Баки Хаккани заявил, что «Талибан» не вернется к радикальным порядкам 20-летней давности, в соответствии с которыми женщин не пускали в общественные места без сопровождения родственника-мужчины, били за неповиновение и не допускали к образованию.

Он подчеркнул, что женщины смогут посещать университеты, но в соответствии со строгими правилами. Студентки будут обязаны носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».