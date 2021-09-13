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Талибы уберут из университетской программы противоречащие шариату предметы

Талибы исключат из программ вузов предметы, противоречащие нормам ислама
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Фото: Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) намерен убрать из учебной программы университетов предметы, противоречащие законам шариата. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

«Каждый предмет, который противоречит законам ислама, будет исключен», — заявил исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдула Баки Хаккани. Он не уточнил, от каких дисциплин хочет отказаться группировка.

Также талибы пообещали запустить образовательную программу, позволяющую афганским студентам проходить обучение за рубежом.

Ранее Хаккани рассказал о новых правилах для женщин в университетах. Афганские студентки будут обязаны носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей». В министерстве образования заявили, что «Талибан» не вернется к радикальным порядкам 20-летней давности, но будет следить за соблюдением в стране религиозных норм.

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