Талибы отказались решать вопрос о предоставлении прав женщинам

Талибы заявили, что вопрос о предоставлении прав женщинам будут решать исламские богословы

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отказался заниматься вопросом о предоставлении прав женщинам на работу и образование и заявил, что решать эту проблему будут исламские богословы. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забиулла Муджахид, передает Sputnik.

Представитель талибов отметил, что женщинам тоже нужна работа, однако руководство Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание талибов) не будет заниматься этим вопросом. «Руководство передало этот вопрос на рассмотрение исламским улемам», — указал Муджахид.

Чиновник также заявил, что тема прав женщин будет обсуждаться в ближайшее время. Он фактически опроверг предыдущие заявления радикальной группировки, гарантирующие возвращение девочек в учебные заведения в ближайшее время.

20 сентября сообщалось, что талибы приказали женщинам, занятым на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. При этом им обещали продолжить выплачивать зарплату. Афганские власти сохранили работу женщинам, которых нельзя заменить, — например, работницам женских городских туалетов.

Также афганские женщины не должны работать вместе с мужчинами, что фактически лишает их возможности работать в правительственных учреждениях, банках, средствах массовой информации, большинстве компаний. По словам высокопоставленного командира талибов Вахидуллы Хашими, движение решило полностью следовать своему видению норм шариата и исламского права вопреки протесту Запада.

28 сентября назначенный «Талибаном» ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам преподавать и учиться в вузе до тех пор, пока в стране не будет установлен «настоящий исламский порядок».