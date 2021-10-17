Россия депортировала племянника начальника Генштаба афганской армии

Из России депортировали Рохани Рафиуллаха, племянника начальника Генштаба афганской армии (АНА) Хайбатуллы Ализая. Таким образом его буквальном выдали талибам («Талибан», запрещенная в России организация, признанная террористической). Об этом порталу URA.RU заявил ведущий сотрудник центра изучения современного Афганистана, журналист и политолог Андрей Серенко со ссылкой на источники.

«Сейчас он в Дохе, ждет отправки в Иран. Эту услугу оказали некоторые чиновники российского МИД, у которых личные отношения с талибами. Они хотят оказать услугу талибам. Семья Ализая очень влиятельная, через племянника талибы хотят оказать на нее давление», — пояснил Серенко.

При этом эксперт уточнил, что подобное решение не было согласовано с правительством, но было лоббировано группой заинтересованных чиновников. С помощью этой личной инициативы они захотели продемонстрировать конструктивный подход в отношениях с талибами.

Серенко отметил, что о депортации просил один из основных функционеров «Талибана» Шер Аббас Станекзай. Так, по словам эксперта, племянника экс-начальника Генштаба хотят заполучить, чтобы отомстить его дяде за уничтожение большого количества боевиков.

Отмечается, что Рохани Рафиуллах приехал в Россию, чтобы учиться в Краснодарском государственном технологическом университете.

Ранее главный охранник бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи рассказал, что у него есть видео с доказательствами того, что лидер бежал из страны с сотнями миллионов долларов. По словам охранника, эти деньги предназначались для валютной биржи.