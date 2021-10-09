Главный охранник бывшего главы Афганистана рассказал о его бегстве с деньгами

Главный охранник бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи рассказал, что у него есть видео с доказательствами того, что лидер бежал из страны с сотнями миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шарифи, в его распоряжении есть записи с камер видеонаблюдения президентского дворца, подтверждающие вывоз бывшим лидером страны огромных сумм денег. «У меня есть запись, которая демонстрирует, что человек из афганского ЦБ принес Гани много денег прежде, чем он уехал. Сотни миллионов, возможно, миллиардов долларов... Эти деньги предназначались для валютной биржи», — заявил бывший охранник Гани.

Экс-глава службы безопасности заявил, что сможет предоставить доказательства, о которых идет речь, как только окажется в безопасности. Он не успел эвакуироваться из Афганистана и сейчас скрывается от боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул территорию страны 1 мая. В данный момент он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

