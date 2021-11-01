Афганское сопротивление возобновит бои с талибами

Лидеры сопротивления в Панджшере надеются на поддержку России в борьбе с талибами

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который противостоит захватившему власть в стране радикальному движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), готовится возобновить бои с террористами в Панджшере. Об этом в разговоре с ТАСС заявил бывший заместитель губернатора северной провинции Кабир Васик.

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По словам Васика, несмотря на то что боевики контролируют правительственные учреждения и дороги в Панджшере, высокогорные районы заняты бойцами ФНС. «Фронт сопротивления под руководством Ахмада Масуда имеет физическое присутствие бойцов в некоторых афганских провинциях, работает над повышением уровня своей боеготовности и готовит конкретные программы боевых действий и ведения партизанской войны», — подчеркнул он.

Васик рассказал, что Фронт надеется на поддержку России в борьбе с «Талибаном». «Россия, имея серьезное влияние в регионе (Центральной Азии — прим. «Ленты.ру») и в мире в целом, способна противостоять талибам и поддержать народ Афганистана и силы сопротивления в их борьбе с террористами», — отметил представитель ополчения.

Ранее талибы понесли потери в ожесточенных боях с сопротивлением в афганской провинции Баглан. Бои развернулись в уездах Пули-Хисар и Дих-Сала, где радикалы потеряли более 60 человек и были вынуждены отступить.