Путин обвинил НАТО в разрыве дипотношений с Россией

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел объяснил разрыв отношений с НАТО нелогичными действиями представителей альянса, сообщает ТАСС. По мнению Путина, российских дипломатов при НАТО выслали из Брюсселя без каких-либо причин, и Москва ответила аналогично, закрыв военную миссию альянса.

«Взяли, на голом месте, без объяснения причин, выслали дипломатов. А потом обижаются», — сказал президент.

Путин считает, что альянс настроен на активную конфронтацию с Россией. В подтверждение президент рассказал о «настырном и демонстративном» приближении военной инфраструктуры НАТО к российским границам.