США анонсировали прагматичные переговоры с Россией по гарантиям безопасности

США в ходе предстоящих переговоров с Россией будут поднимать вопросы вторжения в соседние государства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет ТАСС.

Темы для обсуждения

Еще одной темой переговоров на высшем уровне станет применение химического оружия на иностранной территории, отметила она. «Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели», — анонсировала прагматичные переговоры пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена.

Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах, потому что, исходя из имеющегося опыта, мы не ведем переговоры публично и потому что многие из предложений не заслуживают такого ответа Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что Вашингтон не будет отвечать «пункт за пунктом» на выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности. Она надеется, что стороны смогут добиться успеха в решении некоторых вопросов. «Мы верим, что есть области, где можем достичь прогресса, если Россия сядет за стол переговоров готовой к этому», — подчеркнула Псаки. Исход встреч она прогнозировать не стала.

Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Предложения Москвы

Российское министерство иностранных дел 17 декабря 2021 года обнародовало два проекта по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Они были переданы американской стороне во время визита в Москву помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Москва предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину. В частности, в НАТО должны принять обязательства, исключающие включение Украины в альянс. Россия также призвала международную организацию отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любых боевых действий на территории Украины и государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Москва потребовала прекращения военных учений выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками. В МИД России также отметили, что Вашингтон должен отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом и вывести вооружение, уже размещенное за пределами своей территории.

Гарантии безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США самым серьезным образом отнестись к опубликованным предложениям. Он также назвал членство России в НАТО, которое рассматривалось в 2000-х годах, «упущенной возможностью». Рябков считает, что отношения между США и Россией сейчас напряженные.

Ситуация неприемлемая, она потенциально взрывоопасная, и с этим нужно что-то делать Сергей Рябков замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин призвал страны Запада начать переговоры с целью предоставления Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Политик добавил, что альянс не выполнил ранее взятые на себя устные обязательства, поэтому Москве теперь нужны правовые, юридические.

Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями Владимир Путин Президент России

Белый дом и Кремль запланировали переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности на 10 января. Затем ситуация в Европе и Украина будут обсуждаться на встрече Совета Россия — НАТО 12 января и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — 13 января.

10 января пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности

Перед серией переговоров российский лидер Владимир Путин и американский президент Джо Байден созвонились 31 декабря.

