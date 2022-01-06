США анонсировали прагматичные переговоры с Россией по гарантиям безопасности
США в ходе предстоящих переговоров с Россией будут поднимать вопросы вторжения в соседние государства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет ТАСС.
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Еще одной темой переговоров на высшем уровне станет применение химического оружия на иностранной территории, отметила она. «Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели», — анонсировала прагматичные переговоры пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена.
Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах, потому что, исходя из имеющегося опыта, мы не ведем переговоры публично и потому что многие из предложений не заслуживают такого ответа
Псаки добавила, что Вашингтон не будет отвечать «пункт за пунктом» на выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности. Она надеется, что стороны смогут добиться успеха в решении некоторых вопросов. «Мы верим, что есть области, где можем достичь прогресса, если Россия сядет за стол переговоров готовой к этому», — подчеркнула Псаки. Исход встреч она прогнозировать не стала.
Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат
Предложения Москвы
Российское министерство иностранных дел 17 декабря 2021 года обнародовало два проекта по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Они были переданы американской стороне во время визита в Москву помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Москва предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину. В частности, в НАТО должны принять обязательства, исключающие включение Украины в альянс. Россия также призвала международную организацию отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любых боевых действий на территории Украины и государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Москва потребовала прекращения военных учений выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками. В МИД России также отметили, что Вашингтон должен отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом и вывести вооружение, уже размещенное за пределами своей территории.
Гарантии безопасности
Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США самым серьезным образом отнестись к опубликованным предложениям. Он также назвал членство России в НАТО, которое рассматривалось в 2000-х годах, «упущенной возможностью». Рябков считает, что отношения между США и Россией сейчас напряженные.
Ситуация неприемлемая, она потенциально взрывоопасная, и с этим нужно что-то делать
Президент России Владимир Путин призвал страны Запада начать переговоры с целью предоставления Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Политик добавил, что альянс не выполнил ранее взятые на себя устные обязательства, поэтому Москве теперь нужны правовые, юридические.
Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями
Белый дом и Кремль запланировали переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности на 10 января. Затем ситуация в Европе и Украина будут обсуждаться на встрече Совета Россия — НАТО 12 января и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — 13 января.
Перед серией переговоров российский лидер Владимир Путин и американский президент Джо Байден созвонились 31 декабря.