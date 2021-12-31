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Разговор Путина и Байдена завершился

Телефонный разговор президентов России Путина и США Байдена завершился

Фото: Adam Schultz / Reuters

Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена завершился, сообщает Reuters.

Разговор начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена станут вопросы январских переговоров о гарантиях безопасности. Песков рассказал, что запланированный на вечер четверга, 30 декабря, разговор станет продолжением прошедшего ранее между президентами сеанса видеосвязи.

Марина Совина
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