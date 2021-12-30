В Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Байдена

Темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена станут вопросы январских переговоров о гарантиях безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что запланированный на вечер четверга, 30 января, разговор станет продолжением прошедшего ранее между президентами сеанса видеосвязи.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что это будет исключительно разговор двух президентов, так что у мероприятия не запланировано никакой публичной части. Пройдут они по инициативе российского президента.

«Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга», — заявил он.

Что касается позднего времени звонка, который запланирован на 23:30, то Песков отмечает, что это вызвано разницей во времени.

«Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что зачастую в это время президент РФ еще активно работает», — заявил он.

Ранее The Washington Post сообщили, что Байден в ходе телефонного звонка планирует заявить Путину о готовности ввести новые санкции.