Стало известно о планах Байдена на телефонный разговор с Путиным

В ходе телефонного разговора, который запланирован на 23:30 по московскому времени, президент США Джо Байден планирует рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину. Об этом стало известно The Washington Post.

В ходе разговора Байден собирается настоять на том, что Москве следует «показать желание начать деэскалацию», прежде чем Вашингтон пойдет на дипломатическое урегулирование. В противном случае американская сторона готова пойти как на ужесточение экономических санкций, так и на расширение военного присутствия в Европе, а также предоставление Украине военной помощи в увеличенном объеме.

Утверждается, что такие требования связаны с «ростом военной активности России у границ с Украиной». WP со ссылкой на американских чиновников отмечает, что США готовы слаженно работать над дипломатическим решением проблемы вместе со своими союзниками.

Как сообщили в Белом доме, разговор запросила Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию. Уточняется, что политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО. Также Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке.