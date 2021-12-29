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В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Байдена

Песков: телефонный разговор Путина с Байденом запланирован вечером 30 декабря

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена запланирован на вечер 30 декабря. С подтверждением информации выступил пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн сообщил, что у лидеров двух стран запланирован телефонный разговор на 15:30 мск. По их информации, он должен состояться по инициативе российского лидера.

«Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина наладился конструктивный и хороший диалог с его американским коллегой Джо Байденом. По его словам, лидеры государств очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, в которых точки зрения у них расходятся диаметрально.

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Никита Абрамов
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