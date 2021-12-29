Путин созвонится с Байденом

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, созвонится с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн.

Утверждается, что беседа, которая запланирована на 15:30 (мск), состоится по инициативе российского лидера. По словам Хорн, политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО.

Собеседница телеканала подчеркнула, что Байден принял предложение Путина, поскольку «он верит, что, когда дело касается России, прямой диалог между главами стран незаменим».

Ранее сообщалось, что Байден допустил личную встречу с Путиным в январе 2022 года.