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Путин созвонится с Байденом

CNN: президенты США и России созвонятся 30 декабря

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, созвонится с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн.

Утверждается, что беседа, которая запланирована на 15:30 (мск), состоится по инициативе российского лидера. По словам Хорн, политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО.

Собеседница телеканала подчеркнула, что Байден принял предложение Путина, поскольку «он верит, что, когда дело касается России, прямой диалог между главами стран незаменим».

Ранее сообщалось, что Байден допустил личную встречу с Путиным в январе 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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