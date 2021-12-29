Байден допустил личную встречу с Путиным в январе

Президент США Джо Байден допустил личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в январе 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Байден, отвечая на вопрос журналистов о возможности подобных переговоров, произнес всего одно слово.

Посмотрим Джо Байден Президент США

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента России наладился конструктивный и хороший диалог с его американским коллегой. «То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным», — рассказал пресс-секретарь российского президента. Песков отметил, что лидеры двух крупнейших государств мира не могут вести переговоры друг с другом по-другому.

При этом ранее пресс-секретарь президента России, комментируя возможность встречи глав государств, заявил, что пока об этом даже речи не идет. Кроме того, он назвал условие для беседы двух президентов. По его словам, сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО.

Важная веха

Переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности пройдут 10 января, об этом во вторник, 28 декабря, рассказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Ту же дату ранее называли и в МИД России.

«Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же», — выразил надежду представитель Госдепа. По его словам, США не намерены обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия. «Будут области, где мы можем добиться прогресса и, я уверен, такие области, где мы не согласимся. Это — суть дипломатии», — добавил он.

В то же время Прайс назвал неприемлемыми ряд предложений России по безопасности. По его словам, в России прекрасно знают, что часть их инициатив не могут быть приняты Вашингтоном и его европейскими союзниками.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Камень преткновения

Одной из центральных тем предстоящих переговоров, возможно, станет отказ НАТО от включения Украины в свой состав. В Киеве считают, что принятие российских предложений по гарантиям безопасности, в особенности отказ от идеи включения новых восточных членов в НАТО, стало бы большим унижением не только для США, но и всего Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что представить себе ситуацию, при которой НАТО согласилось бы с требованиями Москвы, невозможно. Дипломат заверил, что МИД России прекрасно осознает этот факт, а потому сознательно повышает ставки к предстоящим переговорам о безопасности. «У дипломатии есть такой термин — madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью», — сказал Кулеба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал учитывать интересы Киева при переговорах по гарантиям безопасности. По его словам, в заключении подобного соглашения стороны должны консультироваться с европейскими партнерами НАТО, включая Украину. При этом Столтенберг заявил, что альянс готов работать над укреплением доверия с российской стороной.

