В Кремле заявили о налаживании диалога между Путиным и Байденом

У президента России Владимира Путина наладился конструктивный и хороший диалог с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которое доступно на сайте «Смотрим».

«То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что лидеры двух крупнейших государств мира не могут вести переговоры друг с другом по-другому. Он добавил, что Путин и Байден, наравне с председателем КНР Си Цзиньпином, являются самыми опытными политиками на планете.

Ранее Путин раскрыл подробности беседы с американским коллегой. Байден в ходе прошедшего разговора с президентом России предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности.

В частности, по словам главы государства, в указанные вопросы входят и озабоченности России, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины. Путин подчеркнул, что Москва быстро и конструктивно ответила на предложение Вашингтона.

