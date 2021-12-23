Путин раскрыл подробности беседы с Байденом

Президент США Джо Байден в ходе прошедшего разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности. Такие подробности беседы двух лидеров раскрыл Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

В частности, по словам главы государства, в указанные вопросы входят и озабоченности России, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины. Путин подчеркнул, что Москва быстро и конструктивно ответила на предложение Вашингтона.

Российский президент отметил, что пообещал Байдену в ходе разговора направить предложения по гарантиям безопасности. «И мы сделали это, мы направили, и в США и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать», — заключил он. Путин понадеялся, что первая позитивная реакция от американской стороны и анонсирование возможности начала работы в начале января 2022-го позволит двигаться вперед в этой сфере.

Ранее российский лидер заявил, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности. По его словам, от этого зависит дальнейшая ситуация на международной арене. Путин подчеркнул, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат.