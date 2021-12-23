Путин потребовал немедленных гарантий безопасности России от Запада
Западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности, от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене. Этого потребовал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.
Российский лидер заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. «Вы требуете от меня каких-то гарантий, но это вы должны нам их дать и немедленно, сейчас», — подчеркнул он, обращаясь к журналистке из Великобритании.
Путин отметил, что страны Запада не должны продолжать десятилетиями забалтывать международное сообщество и осуществлять свои политические планы «под мягкий говорок» о необходимости обеспечения безопасности для всех.
Ранее российский президент заявил, что окружить территорию России — это сложная задача, но современные военные средства позволяют думать об этом. Он отметил, что новые системы вооружений ставят на востоке, на юге, на севере и тем более на западе.