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Путин потребовал немедленных гарантий безопасности России от Запада

Путин: Запад должен немедленно дать России гарантии безопасности, а не забалтывать

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности, от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене. Этого потребовал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Российский лидер заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. «Вы требуете от меня каких-то гарантий, но это вы должны нам их дать и немедленно, сейчас», — подчеркнул он, обращаясь к журналистке из Великобритании.

Путин отметил, что страны Запада не должны продолжать десятилетиями забалтывать международное сообщество и осуществлять свои политические планы «под мягкий говорок» о необходимости обеспечения безопасности для всех.

Ранее российский президент заявил, что окружить территорию России — это сложная задача, но современные военные средства позволяют думать об этом. Он отметил, что новые системы вооружений ставят на востоке, на юге, на севере и тем более на западе.

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Екатерина Андреева
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