Путин рассказал о военных базах вокруг России

Окружить территорию России — это сложная задача, но современные военные средства позволяют думать об этом. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Разве я говорил, что нас окружают? Ну, базы кругом — это правда», — рассказал глава государства. Он отметил, что новые системы вооружений ставят на востоке, на юге, на севере и тем более на западе. При этом Путин подчеркнул, что российская территория слишком большая для ее успешного окружения.

Ранее российский президент заявил, что причиной расширения НАТО на восток стала эйфория от победы альянса над СССР в холодной войне. Он заверил, что Москва примет военно-технические меры, в случае приближения вооруженных сил Североатлантического альянса к своим границам.