Путин назвал причину расширения НАТО на восток

Причиной расширения НАТО на восток стала эйфория от победы альянса над СССР в холодной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая во вторник, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии министерства обороны, передает ТАСС.

«Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне», — сказал глава государства. Другой причиной он назвал неправильную оценку сложившейся после распада СССР ситуации со стороны Брюсселя.

Также Путин заверил, что Россия примет военно-технические меры, в случае приближения НАТО к своим границам. Он добавил, что на иностранную агрессию необходимо формировать жесткий ответ. При этом российский лидер отметил, что НАТО расширялось на восток в тот момент, когда у Брюсселя с Москвой были почти союзнические отношения.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко пригрозил США последствиями, в случае отправки американских военных на Украину. Дипломат подчеркнул, что отправка военных США на украинскую территорию приведет к эскалации ситуации в регионе и усилит напряженность в отношениях Запада с Москвой.