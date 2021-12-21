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Россия пригрозила США последствиями в случае отправки военных на Украину

МИД России: отправка военных США на Украину приведет к эскалации в отношениях с Москвой
Здание МИД России

Здание МИД России. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В случае отправки американских военных сил на Украину США ожидают последствия. Этим пригрозил Вашингтону замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что отправка военных США на украинскую территорию приведет к эскалации ситуации в регионе и усилит напряженность в отношениях Запада с Москвой. «Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — заключил он.

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Екатерина Андреева
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