Россия пригрозила США последствиями в случае отправки военных на Украину

В случае отправки американских военных сил на Украину США ожидают последствия. Этим пригрозил Вашингтону замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что отправка военных США на украинскую территорию приведет к эскалации ситуации в регионе и усилит напряженность в отношениях Запада с Москвой. «Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — заключил он.