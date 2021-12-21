В НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией по Украине

Большая часть предложений России по гарантиям безопасности в Европе невыполнима, однако в НАТО все равно смирились с необходимостью переговоров с Кремлем. Об этом заявляют Financial Times со ссылкой на официальных лиц в Североатлантическом альянсе.

В издании отмечают, что западные официальные лица в частном порядке заявили, что отвергают почти все пункты российской инициативы как неправдоподобные, не заслуживающие доверия и противоречащие договорам, заключенным после окончания холодной войны. По их словам, предложения России нарушают право стран на суверенную оборонную политику.

При этом чиновники НАТО заявили о потенциальном ухудшении дипломатической ситуации, в случае отказа от российских предложений. По информации FT в альянсе считают, что инициативу Кремля по гарантиям безопасности можно использовать в переговорах с Россией наравне с санкциями.

«Проблема здесь в том, что если мы просто скажем ”нет", то у нас не будет места для разговоров», — заявил высокопоставленный дипломат НАТО. Он также отметил, что органы альянса сейчас в срочном порядке обсуждают состав делегации и позицию объединения на переговорах с предстоящих переговорах с Москвой.

Также изданию стало известно, что западные дипломаты не позволят России ставить свои условия странам НАТО, поэтому Брюссель, как и Вашингтон дадут ответ Москве, когда сформируют встречные предложения. Отмечается, что российские инициативы отвергают министерства обороны стран Балтийского и Североевропейского регионов.

«Важно, чтобы в диалоге, который мы ведем с Россией, мы оставались верны нашим собственным принципам. И одним из них является неделимость безопасности всех государств-членов НАТО», — отметила Андреа Сассе, пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве необходим срочный ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация может ухудшиться. По словам дипломата, Соединенные Штаты будут тянуть с рассмотрением вопроса и «попытаются перевести все это в вялотекущий процесс».