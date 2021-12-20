МИД России потребовал срочный ответ США на предложения по гарантиям безопасности

Москве необходим срочный ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация может ухудшиться. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков потребовал немедленный ответ от Вашингтона, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Соединенные Штаты будут тянуть с рассмотрением вопроса и «попытаются перевести все это в вялотекущий процесс». «Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», — отметил он.

Рябков подчеркнул, что ситуация является очень тяжелой и «имеет тенденцию к дальнейшему осложнению». «Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», — заключил он.

Замглавы МИД также обратил внимание, что Россия еще не приняла решение об отказе от моратория на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, если США и НАТО не примут предложения по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.