В НАТО дали ответ на предложения России по гарантиям безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал ответ на предложения МИД РФ по гарантиям безопасности. По его словам, договор между Россией и НАТО должен учитывать интересы Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы получили недавние предложения России. Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России», — заявил Столтенберг. Он добавил, что договор между Брюсселем и Москвой должен основываться на принципах европейской безопасности.

По его словам, в заключении подобного соглашения стороны должны консультироваться с европейскими партнерами НАТО, включая Украину. При этом Столтенберг заявил, что альянс готов работать над укреплением доверия с российской стороной.

Ранее реакцию на инициативу МИД России дал Белый дом. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что договоры России с США и НАТО должны учитывать ключевые принципы европейской безопасности. По ее словам, эти принципы включают в себя право суверенных государств самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.