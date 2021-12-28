В Госдепе назвали ряд предложений России по безопасности неприемлемыми
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс назвал неприемлемыми ряд предложений России по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Прайс при этом отметил, что Вашингтон и его европейские партнеры готовы обсуждать инициативу Москвы. По его словам, в России прекрасно знают, что часть их предложений будут неприемлемы для США и их союзников в Европе.
Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. В ходе интервью телеканалу CBS отвечая на вопрос о том, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе», Харрис заявила, что Вашингтон доводит до сведения России, что не следует посягать на суверенитет Украины.
17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.