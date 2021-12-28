Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдепе назвали ряд предложений России по безопасности неприемлемыми

Представитель Госдепа Прайс: часть предложений России по безопасности неприемлемы для США
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс назвал неприемлемыми ряд предложений России по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс при этом отметил, что Вашингтон и его европейские партнеры готовы обсуждать инициативу Москвы. По его словам, в России прекрасно знают, что часть их предложений будут неприемлемы для США и их союзников в Европе.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. В ходе интервью телеканалу CBS отвечая на вопрос о том, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе», Харрис заявила, что Вашингтон доводит до сведения России, что не следует посягать на суверенитет Украины.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине описали важную для переговоров черту Путина
Сотрудника подмосковного монастыря избили сковородой во время спора о Боге
На Украине будут штрафовать работодателей за пожелания к полу работника
В новой стратегии информбезопасности Украины назвали угрозой политику России
Президент Эстонии выразил готовность встретиться с Путиным
Угрожавшего гранатой в ТЦ «Метрополис» арестовали
Названы главные риски для экономики в 2022 году
Захарова рассказала о кампании по ограничению работы Telegram в Германии
Порошенко сообщил о подарке Зеленского Путину
Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов
Менеджер молодежки США высказался о техническом поражении в матче МЧМ по хоккею
В Госдепе назвали ряд предложений России по безопасности неприемлемыми
Минобороны раскрыло детали атаки Израиля на объекты вблизи базы «Хмеймим»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter