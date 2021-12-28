Госдеп подтвердил дату переговоров России и США по безопасности

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил дату переговоров России и США по безопасности, они пройдут 10 января. Его слова передает РИА Новости.

«Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же», — выразил надежду представитель Госдепа. По его словам, США не намерены обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия. «Будут области, где мы можем добиться прогресса и, я уверен, такие области, где мы не согласимся. Это — суть дипломатии», — добавил он.

При этом Прайс подчеркнул, что открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал. В частности, это касается деэскалации конфликта на Украине и вокруг нее.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции потребовал немедленного ответа от США и НАТО по гарантиями безопасности. Российский лидер заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. От этого, по его словам, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.