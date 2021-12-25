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Названо условие для встречи Путина и Байдена

Кремль: встреча президентов Путина и Байдена возможна после переговоров по безопасности
Джо Байден и Владимир Путин

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ходе переговоров насчет новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает ТАСС

«Об этом пока даже речи не идет, даже близко», — заявил он, отвечая на вопрос о возможной локации будущего саммита двух лидеров.

Кроме того, он назвал условие для встречи двух президентов. По его словам, сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО.

«Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин раскрыл подробности беседы с Байденом. Американский президент предложил российскому коллеге назначить официальных представителей для обсуждения вопросов стратегической стабильности.

17 декабря МИД России представил проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности, в которых отмечается, что альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО. Вашингтон также призвали не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Марина Совина
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