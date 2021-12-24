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Кремль рассказал о сроках ожидания ответов США по гарантиям безопасности

Представитель Кремля Песков: Россия ждет ответов США по гарантиям безопасности в январе

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Кремль рассчитывает получить от США конкретные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 декабря.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что США и их союзники ведут себя в отношении России недружественно: проводят вблизи российских границ учения, полеты самолетов-разведчиков, маневры кораблей и тому подобное.

Игорь Дмитров
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