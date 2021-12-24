Кремль заявил об отсутствии ответа НАТО на предложения России по безопасности

Ответной реакции со стороны НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 декабря.

«Пока что фидбэка нет, пока об этом рано говорить», — отметил он.

Представитель президента России также заявил, что Кремль рассчитывает получить от Вашингтона конкретные ответы по данному вопросу в январе 2022 года.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности, в которых, в частности говорится, что альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих сейчас в НАТО. Вашингтону также рекомендовали не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.