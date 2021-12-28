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Кулеба счел унижением для НАТО отказ от идеи расширения на Восток

Дмитрий Кулеба: принятие предложений России по безопасности стало бы унижением для НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Принятие российских предложений по гарантиям безопасности, в особенности отказ от идеи расширения НАТО на восток, стало бы большим унижением не только для США, но и всего Североатлантического альянса. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, представить себе ситуацию, при которой НАТО согласилось бы с требованиями Москвы невозможно. Дипломат заверил, что МИД России прекрасно осознает этот факт, а потому сознательно повышает ставки к предстоящим переговорам о безопасности. «У дипломатии есть такой термин — madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью», — сказал Кулеба.

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Он также отказался считать Украину объектом переговоров между США и Россией, подчеркнув, что Киев и сам является независимым и активным участником международной политики, самостоятельно принимает решения по ключевым аспектам своей безопасности.

«Иногда [мы] даже уже навязываем буквально свое видение, свою позицию. Россия же тоже зашла в эту ситуацию сейчас, потому что она не способна сломать Украину без подобной эскалации, другие средства не работают», — сказал глава МИД.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США и западным странам следует незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее отказаться от своих «вымогательских требований» и пойти на уступки. Он заверил, что западным странам следует сделать это прямо сейчас и снять рестрикции только после прекращения эскалации конфликта в Донбассе.

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Михаил Кириллов
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