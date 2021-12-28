В МИД России раскрыли подробности переговоров с США по Украине

Переговоры России с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, однако окончательной договоренности по дате еще нет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости.

По его словам, на встрече Москва будет настаивать на обсуждении проекта договора о гарантиях безопасности. Российская сторона уже передала предложения по повестке дня переговоров, «но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях», заявил Рябков.

Ранее РИА Новости со ссылкой на западные СМИ отмечало, что США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Замглавы МИД Александр Грушко добавил, что помимо этого российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

