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В МИД России раскрыли подробности переговоров с США по Украине

Замглавы МИД Рябков допустил переговоры с США по гарантиям безопасности 10 января

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Переговоры России с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, однако окончательной договоренности по дате еще нет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости.

По его словам, на встрече Москва будет настаивать на обсуждении проекта договора о гарантиях безопасности. Российская сторона уже передала предложения по повестке дня переговоров, «но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях», заявил Рябков.

Ранее РИА Новости со ссылкой на западные СМИ отмечало, что США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Замглавы МИД Александр Грушко добавил, что помимо этого российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

Виктория Кондратьева
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