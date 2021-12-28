Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыты подробности встречи России и США по Украине

США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января

Фото: Mike Segar / Reuters

Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января. Такие подробности стали известны РИА Новости.

«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — сообщает агентство.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Замглавы МИД Александр Грушко добавил, что помимо этого российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

В документах, в частности, Москва призывала членов НАТО отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны предупредили о риске вооруженного конфликта России с НАТО
Женщина заподозрила мужа в измене из-за одной семейной традиции
Раскрыты подробности встречи России и США по Украине
Летчик-испытатель рассказал об условиях полета упавшего под Ижевском Ми-2
Россиянка решила сэкономить на отдыхе в Египте и пожаловалась на «дурдом»
В МИД России рассказали о перспективах рубля стать «деревянным» из-за США
Россиянам перечислили опасности употребления алкоголя несколько дней подряд
Экономист заявил о новом витке инфляции в России
Россиян призвали сдать один анализ накануне праздников
В США пообещали Польше защитить ее от нападения России
Диетолог назвала способы сбросить набранные за новогодние праздники килограммы
Популярная российская порнозвезда задумалась о замужестве
Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter