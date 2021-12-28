Раскрыты подробности встречи России и США по Украине

Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января. Такие подробности стали известны РИА Новости.

«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — сообщает агентство.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Замглавы МИД Александр Грушко добавил, что помимо этого российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

В документах, в частности, Москва призывала членов НАТО отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.