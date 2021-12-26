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В МИД сообщили о проработке сроков заседания России и НАТО

Замглавы МИД Грушко: сроки и состав заседания НАТО — Россия прорабатываются

Фото: Shutterstock

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО (СРН) в настоящий момент прорабатываются. Его слова в воскресенье, 26 декабря, приводит ТАСС.

В проработке находится также состав российской делегации, и, поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, «принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные», отметил Грушко.

22 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. Министр отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал проведение заседания Совета Россия — НАТО важным шагом.

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Евгения Куликова
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