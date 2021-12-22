Боррель поддержал предложение НАТО провести заседание Совета Россия-НАТО

Предложение Североатлантического альянса о проведении заседания Совета Россия-НАТО (СРН) по гарантиям безопасности является важным шагом. Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель поддержал предложение альянса, передает ТАСС.

По словам главы евродипломатии, приглашение НАТО к диалогу в ответ на российские предложения, обнародованные на прошлой неделе, является серьезным действием для обеспечения мира в Европе. «Совет будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление своих интересов в любой возможной дискуссии с Россией по вопросам европейской безопасности», — заключил Боррель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. Министр отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Он назвал деловой реакцию американских коллег.

21 декабря Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти планируют организовать двусторонние переговоры с Россией по вопросам безопасности в рамках НАТО и ОБСЕ. По его словам, страны договорились вести дипломатическую работу по разным каналам.