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В США раскрыли сроки переговоров с Россией по безопасности

Госсекретарь США Блинкен анонсировал контакты с Россией по безопасности в начале 2022 года
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны планируют организовать двусторонние переговоры с Россией по вопросам безопасности в рамках НАТО и ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции Блинкен раскрыл сроки переговоров с Россией — предполагается, что они состоятся в начале 2022 года. По его словам, страны договорились вести дипломатическую работу по разным каналам. Это не только действующий диалог стратегической стабильности между Россией и США, но и Совет Россия — НАТО, ОБСЕ, в состав которого входят европейские союзники Штатов, а также Украина и Россия.

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«Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам», — анонсировал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что предстоит увидеть, «удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами».

Ранее помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила о готовности страны к диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Она подчеркнула, что Штаты видели российские предложения и комментарии по поводу требований безопасности.

17 декабря МИД России представил проекты договоров страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе указано, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО, а также им следует остановить расширение на Восток.

Марина Совина
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