США согласились на диалог с Россией по гарантиям безопасности

В Вашингтоне видели предложения России по гарантиям безопасности и готовы к общению по дипломатическим каналам, заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их требований безопасности. США готовы действовать дипломатически через множество каналов, включая двустороннее сотрудничество, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ», — отметила Донфрид.

20 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США не дали четкого ответа на предложения России по гарантиям безопасности. «Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести диалог, это, наверное, позитивный фактор», — добавил он.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно документу, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО, а также прекратить расширение на Восток.