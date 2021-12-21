В МИД заявили о плане «Б» по гарантиям безопасности

У российской стороны есть план «Б» по вопросу о гарантиях безопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

Представитель МИД подчеркнул, что план разработан на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по безопасности. «Переговоры, контакты начинаются. Мы находимся в самом начале пути, и они будут вынуждены на это реагировать», — заключил он.

При этом Гаврилов отметил, что к альтернативным мерам никто не хотел бы прибегать. «Это не ультиматум — это жесткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем», — уточнил он. Дипломат призвал стороны привыкнуть к мысли, что интересы России должны защищаться.

20 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия все еще не получила от США конкретного ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. «Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, это, наверное, позитивный фактор», — добавил он.