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В МИД заявили о плане «Б» по гарантиям безопасности

Российский дипломат Гаврилов заявил о наличии плана «Б» по вопросу гарантий безопасности

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

У российской стороны есть план «Б» по вопросу о гарантиях безопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

Представитель МИД подчеркнул, что план разработан на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по безопасности. «Переговоры, контакты начинаются. Мы находимся в самом начале пути, и они будут вынуждены на это реагировать», — заключил он.

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При этом Гаврилов отметил, что к альтернативным мерам никто не хотел бы прибегать. «Это не ультиматум — это жесткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем», — уточнил он. Дипломат призвал стороны привыкнуть к мысли, что интересы России должны защищаться.

20 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия все еще не получила от США конкретного ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. «Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, это, наверное, позитивный фактор», — добавил он.

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Екатерина Андреева
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